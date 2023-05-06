3.1 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال أبريل 2023

كتب - أحمد يعقوب

تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 7869 شهادة جمركية خلال شهر إبريل 2023 لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزه الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 681 مليون و875 ألف جنيه.

وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و79 مليون و 625 ألف جنيه ، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 314 مليون 37 ألف جنيه .

وخلال شهر ابريل 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 2859 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 6 مليار و 550 مليون و 312 ألف جنيه ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بحوالى 11مليون و 332 ألف جنيه .

كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 26 مليون و 889 ألف جنيه وخلال نفس الفترة قامت الادارة العامة للترانزيت بالإفراج عن عدد 480 شهادة وطلب إرسال بإجمالى 1244 حاوية .

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر إبريل الماضي 3 مليار 113مليون و760 ألف جنيه .