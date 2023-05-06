وكيل تعليم المنيا يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع حمدي مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، امتحانات نهاية العام الدراسي فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية، لصفوف النقل للثلاث مراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية في المنيا.

وقال وكيل المديرية إنه يؤدى 408224 ألف طالب وطالبة امتحان المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، ويؤدى239536 ألف طالب وطالبة امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الاعدادي، ويؤدي 52779 ألف طالب وطالبة امتحانات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وأدى طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعى أيضا أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في مادة اللغة العربية.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 2237 مدرسة بها لجان إمتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية بإجمالي عدد طلاب 811476.

وشدد حمدى مصطفى وكيل المديرية على الانضباط داخل اللجان، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من قبل المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن، وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية.