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وكيل تعليم المنيا يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى

السبت، 06 مايو 2023 11:45 ص
وكيل تعليم المنيا يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى وزارة التربية والتعليم- أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تابع حمدي مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، امتحانات نهاية العام الدراسي فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية، لصفوف النقل للثلاث مراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية في المنيا. 
 
وقال وكيل المديرية إنه يؤدى 408224 ألف طالب وطالبة امتحان المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، ويؤدى239536 ألف طالب وطالبة امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الاعدادي، ويؤدي 52779 ألف طالب وطالبة امتحانات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.
 
وأدى طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعى أيضا أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في مادة اللغة العربية.
 
يذكر أن محافظة المنيا تضم 2237 مدرسة بها لجان إمتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية بإجمالي عدد طلاب  811476.
 
وشدد حمدى مصطفى وكيل المديرية على الانضباط داخل اللجان، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من قبل المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن، وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية.

 


امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

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