انتظام امتحانات صفوف النقل بمدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت امتحانات صفوف النقل بمدارس شمال سيناء، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد المدارس بالمرحلة الابتدائية، 270 مدرسة وطلبة الصف الرابع 11238 تلميذ، والصف الخامس 11178 تلميذ، والصف السادس 10068 تلميذ، وإجمالى طلبة صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية 19274 بعدد 167 مدرسة ، والثانوى العام 8702 طالب بعدد 29 مدرسة ، والتعليم الفنى 6986 طالب.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم التجهيز للامتحانات والعمل علي سرية وضع الامتحانات وطباعتها وتسليمها لمديري المدارس وإظهار جداول الامتحانات في مكان واضح بالمدرسة .

وأضاف أنه تم وضع الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، وتجرى متابعة أعمال الكنترولات بالمدارس و المدارس التي عقدت بها الامتحانات جهزت اللجان بنظافتها، توفير المياه وخاصة مياه الشرب، وتوفير الزائرة الصحية ومتابعة الحالة الصحية للتلاميذ.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتوفير الهدوء والنظام اثناء الامتحانات والقضاء علي أي محاولات للغش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة، توقيع ولي الأمر علي نتيجة الطالب الذى له دور ثاني وكذا ارسال النتيجة.