وفاة اللواء سيد أبو شقرة بعد صراع مع المرض

الفيوم رباب الجالي

توفى مساء اليوم اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة، والد الشهيد البطل محمد أبو شقرة ، بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لوعكة صحية.

ويتم تشييع جثمان الفقيد ظهر غد الأحد من منزله بمنطقة للغوص بمدينة الفيوم، ويقام العزاء مساء غد أمام المنزل.

وكان قد تعرض الفقيد لفاجعة استشهاد ابنه الوحيد البطل محمد أبو شقرة عام 2013، وهو الابن الوحيد له، رفض الالتحاق بكلية الهندسة وفضل الشرطة، تَخَرَّج فى كُليّة الشرطة عام 2003، وكان يعمل ضابطًا بقوة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى، شارك فى مأموريات فى جبل الحلال، فهو ضابط الأمن الوطنى المتخصص فى عمليات الإرهاب الدولى، وحاصل على أعلى الأوسمة والتدريبات القتالية، واستطاع أن يتفوق على أكثر من 120 ضابطًا فى مسابقة أقيمت فى الأردن وفاز فيها بالمركز الأول، وملقب بين زملائه بالشبح، وهو من أكفأ 10 ضباط مقاتلين فى وزارة الداخلية، هو الضابط الذى تم اختياره لكى يرافق وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى، خلال زيارته لمصر لكفاءته غير المحدودة.

وكان الشهيد أبو شقرة محبا لعمل الخير، كما روى أصدقاؤه أنه كان ينزل من سيارته ليحمل أمتعة سيدات عاملات باليومية ويساعدهم فى مرور الطريق، إذ تصادفهم سيره بالطرق الزراعية، لينال على دعواتهم، تكفل بطفل يتيم، وكان دائم التردد على دور الأيتام والمسنين ويشارك فى احتفالات يوم اليتيم ويرقص مع الأطفال ويلاعبهم، كما أدى العمرة قبل أشهر من استشهاده.

وفى 9 يونيو 2013 طاردته سيارة دفع رباعى بها جماعات إرهابية أطلقوا عليه وابلا من الرصاص، ورد عليهم فقتل اثنين منهم ، لكن الشهيد تلقى 9 رصاصات، 3 بالذراع اليمنى و 6 بالظهر، ليدخل ضمن قائمة شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء الوطن وسجل اسمه بدمائه الطاهرة على أرض الفيروز.