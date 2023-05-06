اليوم السابع
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وصول أولى شحنات "جريفولز إيجيبت" إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر كأدوية حيوية مشتقة من البلازما

السبت، 06 مايو 2023 04:22 م
وصول أولى شحنات "جريفولز إيجيبت" إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر كأدوية حيوية مشتقة من البلازما شحنات البلازما
كتب زكى القاضى

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استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين "شركة جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و"شركة جريفولز الإسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

وصلت الشحنات الأولى من البلازما المصرية التى تم تجميعها بالمراكز التابعة لشركة " جريفولز إيجيبت " إلى إسبانيا بهدف تصنيعها، وإعادة إرسالها إلى مصر فى صورة أدوية حيوية مشتقة من البلازما بما يسهم فى توفير العلاج للعديد من الحالات النادرة والمزمنة مثل أمراض نقص المناعة الأولية وأمراض القلب والرئة وعلاج الصدمات وطب الطوارئ وإضطرابات النزيف والحروق .

ومن المنتظر أن تستقبل " شركة جريفولز الأسبانية " ببرشلونة كميات متزايدة من البلازما المصرية كجزء من الاتفاقية الإستراتيجية التى وقعتها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى نوفمبر 2020.

فيما أشار الرئيس التنفيذى لشركة " جريفولز إيجيبت " أنه بفضل حجم التبرعات بالبلازما المتزايدة فإن مصر تجتاز خطوات كبيرة تجاه رؤيتها لتكون رائدة إقليمياً فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما ، مشيراً إلى مدى أهمية ذلك المجال الطبى الذى يسهم فى إنقاذ حياة الألآف من المرضى، حيث تقوم " شركة جريفولز إيجيبت " حالياً بإقامة بنية تحتية متكاملة للبلازما تشمل عشرين مركزاً للتبرع فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتجزئة وتنقية البلازما، وكذلك مركز الإختبار والتخزين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمعايير والإشتراطات الطبية العالمية فى ذلك المجال .

 

 


القوات المسلحة

البلازما

جريفولز إيجيبت

مشتقات البلازما



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