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هدوء واستقرار بلجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. صور

السبت، 06 مايو 2023 10:39 ص
هدوء واستقرار بلجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. صور امتحانات النقل
كتب محمود طه حسين

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شهدت لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانوى العام هدوءا واستقرارا وانضباطا أثناء سير لجان الاختبارات والتى انطلقت صباح اليوم السبت، حيث حرصت المدارس على عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى المواعيد التى حددتها الوزارة من 6 مايو الجارى لجميع الصفوف الدراسية، كما أعلنت المدارس جداول الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم متابعة أعمال الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من قبل الإدارات التعليمية والمديريات وأيضا غرفة عمليات الوزارة، مشيرة إلى أن الأسئلة فى جميع الصفوف تكون وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة، وتخاطب الفهم ونواتج التعلم الحقيقة مع استثناء الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.

 

الامتحانات
الامتحانات

 

امتحانات النقل
امتحانات النقل

 

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام

 

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

 

جانب من امتحانات نهاية العام
جانب من امتحانات نهاية العام

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

اخبار مصر



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