نائب محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات نقل الركاب بمركز المنشأة وحي غرب

سوهاج – عمرو خلف

أجرى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بمواقف السيارات بنطاق مركز المنشاة، وحي غرب سوهاج، لمتابعة مدى الالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة لنقل الركاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بشأن المتابعة المستمرة لحركة نقل الركاب بنطاق المحافظة دون معوقات .

وبدأ "القاضى"، جولته بتفقد مواقف مركز ومدينة المنشاة، ثم تفقد موقف "الحويتى" بحي غرب سوهاج، واطمأن من السائقين والركاب على استقرار التعامل بالتعريفة الجديدة، والتزام السائقين بوضع الملصقات بخطوط السير، والتعريفة الجديدة على السيارات، موجها برفع مستوى النظافة بجميع المواقف، والإعلان بشكل واضح عن أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخطوط الساخنة، والأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعريفة الجديدة، أو مخالفة خطوط السير.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كلا من أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وجلال محمود مدير إدارة المواقف بالمحافظة.



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (1)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (2)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (3)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (4)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (5)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (6)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (7)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (8)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (9)



نائب المحافظ يتفقد مواقف المنشاة وحي غرب (10)