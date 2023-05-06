موكب تاريخى بالعربتين الذهبية واليوبيل الماسي.. تفاصيل نقل تشارلز لحفل التتويج

كتبت : شيماء عبد المنعم

تستعد العاصمة لندن لحفل تتويج ملك بريطاني جديد، الملك تشارلز الثالث، ويتجلّى ذلك في التقاليد، والعناصر المستخدمة التي تشمل بعضًا من أكثر كنوز الأمة قيمة، مثل عربات الموكب الملكي، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل سيكون هناك موكبان يعبران لندن اليوم السبت في 6 مايو، أحدهما يقلّ الملك تشارلز والملكة كاميلا لمراسم التتويج في دير وستمنستر، والآخر يعود بهما إلى قصر باكنجهام في موكب ملكي ضخم بعد انتهاء المراسم التاريخية.



العربة الذهبية



الملكة اليزابيث الثانية في مدرب جولد ستيت يوم تتويجها عام 1953



عربات تتويج الملك تشارلز

ستبدأ المواكب بالتوجه إلى دير وستمنستر وفق الترتيب التالي: في البداية القادة الدينيون، يتبعهم ممثلون عن كل من المناطق التي يحكمها الملك.

عربة اليوبيل الماسي 2010

تبدأ المراسم عند انتقال الملك تشارلز والملكة كاميلا من قصر باكنجهام إلى دير وستمنستر، في انحراف طفيف عن التقاليد، سيقوم الثنائي بركوب عربة اليوبيل الماسي التي تجرّها ستة خيول رمادية، يرافقهما على المسار الممتد على مسافة 1.3 ميل الحرس الخاص بالملك، "الأكثر ثقة".

صُنعت العربة في أستراليا عام 2010، وتسلّمتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2014، يتميز داخل العربة بتنجيد من الحرير باللون الأصفر الفاتح ومزخرف بعناصر ترتبط ببريطانيا وتاريخها.

عربة الدولة الذهبية 1762

بعد التتويج، سينتقل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى القصر في موكب تتويجي على متن عربة الدولة الذهبية التي استُخدمت في كل تتويج، منذ عهد ويليام الرابع عام 1831، ويعود تاريخ تصنيعها إلى 260 عامًا، ويبلغ طولها سبعة أمتار وارتفاعها 3.6 أمتار وتزن أربعة أطنان مترية.

سيسير الموكب التتويجي على الطريق عينه، لكن بحجم أكبر بكثير من الموكب الأول السابق للمراسم التتويجية.