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موسم الذهب الأصفر.. توريد 100 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية بالمنيا

السبت، 06 مايو 2023 03:00 ص
موسم الذهب الأصفر.. توريد 100 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية بالمنيا جانب من التوريد
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح، حتى اليوم، بلغ 91294 طن و802 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

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