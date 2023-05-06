اليوم السابع
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مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 205 شكاوى خلال شهر إبريل الماضى

السبت، 06 مايو 2023 02:53 م
مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 205 شكاوى خلال شهر إبريل الماضى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى محافظة الشرقية، خلال شهر ابريل الماضى 205 شكاوى وطلبات، تم حسمها كلها بنسبة 100%، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
 
وفي سياق متصل أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها.
 
وأضاف المحافظ، أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
 
وأوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر ابريل الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.
 
 

 


الشرقية

شكاوي المواطنين بالشرقية

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية

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