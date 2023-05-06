مصادرة 220 طنا و320 كيلو قمح محلى داخل نقطة تجميع غير رسمية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية إستلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية وادارة تموين بلبيس وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيره من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بأحد نقاط تجميع القمح بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصه او اي إيصالات تفيد قيام صاحبها بتوريد اي كمية من القمح لإحدي الشون او الصوامع المعتمدة ، حيث تم مصادرة الكميات المضبوطه ونقلها إلى شونة السلام ببلبيس والتي بلغت كميتها 220 طنا و 320كجم قمح محلي لموسم 2023م ، على ذمة المحضر المحرر برقم 8448 لسنة 2023 جنح مركز بلبيس وجاري عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.