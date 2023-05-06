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مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو فى ضحايا الفيضانات شرقى البلاد

السبت، 06 مايو 2023 12:07 م
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو فى ضحايا الفيضانات شرقى البلاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين والمفقودين.
 
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.
 
 

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