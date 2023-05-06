محافظ المنوفية: ضبط سيارة تحمل أكثر من 10 أطنان قمح مجهول المصدر بالباجور

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط سيارة تحمل (10 طن و350 كجم ) قمح محلي معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على عملية الشراء وعدم الحصول على ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة الباجور، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق السيارة وتحرير محضر إداري بالواقعة رقم (3158) لسنة 2023 ، مشدداً بالمتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة ، جاء ذلك وفق تقرير مديرية التموين بالمحافظة بشأن إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً هاماً.

وفى إطار جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة لضبط المخالفين ومنظومة الأسعار، أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أنه خلال يوم واحد تم تحرير (174) محضر تموينى متنوع ما بين (79) محضر مخالفات مخابز و(95) محضر أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا أنه تم تحرير محضر رقم ( 8424) لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن أحد المحال لتجهيز المأكولات بناحية شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم والتحفظ على (10) اسطوانات غاز كبيرة الحجم وعدم اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق والحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية و بالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافرها بالكميات الكافية ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.