مصرع عامل نظافة فى حادث مرورى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

لقي عامل نظافة شرق محافظة الإسكندرية مصرعه اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء ممارسة عمله في جمع القمامة والمخلفات بشارع الجلاء الساعة شرق المدينة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان بورود بلاغ يفيد اصطدام سيارة بشخص بشارع الجلاء بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ملاكي بالمدعو "أحمد ك"، عامل نظافة، ما أدى إلى إصابته.

وتم إلقاء القبض على قائد الميكروباص المتسبب في الواقعة ، وتم نقل العامل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة، لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله غرفة العمليات متأثرًا بإصابته ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.