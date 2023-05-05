القبض على المتهمين بإصابة شابين خلال مشاجرة بالمندرة في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المتهمين بالاعتداء على مواطنين اثنين بالأسلحة البيضاء ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة وذلك في مطاردة ومشاجرة شوارع بمنطقة المندرة على كورنيش الإسكندرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه ثان، اليوم الجمعة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وجود مشاجرة ومطاردة بين 4 أشخاص بمنطقة المندرة بحري على كورنيش الإسكندرية بنطاق القسم.

وبحسب مقاطع فيديو التقطها مواطنون، انهال شابين ضربًا بالأسلحة البيضاء على اثنين آخرين بعد مطاردة ومشاجرة بينهما، وتركاهما على كورنيش الإسكندرية وفرا هاربين.

وعلي الفور, توجهت قوات الشرطة الي محل البلاغ ترافقهم سيارة الإسعاف، ونجح القوة الأمنية في مطاردة المتهمين والقبض عليهما، وجرى نقل الشابين المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية ، نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهما، وجاري تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.