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مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى البدرشين

السبت، 06 مايو 2023 01:28 م
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى البدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه، بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بقرية نزلة الشوبك فى البدرشين، وتم نقل المتوفى الى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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