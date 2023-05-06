مصرع شاب بسبب حادث اصطدام دراجة بخارية بحاجز فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه ل حادث طريق بنطاق مركز بلبيس فى محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " أدهم ع" 47 عاما ،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث اصطدام دراجة بخارية بحاجز على طريق " بلبيس- العاشر" وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وفى سياق متصل لقى طفل مصرعه أمس، متأثرا بإصابته التى حدثت إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة بخارية تروسيكل أمام أحد البنوك بندر بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.