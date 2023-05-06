مسئول روسي يعلن وقف عمل كل وحدات الطاقة في محطة زابوريجيا الكهروذرية

قال مدير محطة زابوريجيا الكهروذرية يوري تشيرنيشوك إنه تم وقف عمل كل وحدات الطاقة في المحطة، مؤكدا أن العاملين في المحطة يقومون بكل ما يلزم لضمان السلامة النووية في المحطة ومحيطها.

وأضاف تشيرنيشوك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "العاملين في محطة زابوريجيا الكهروذرية يبذلون كل ما هو ضروري لضمان السلامة النووية ولا توجد أسباب للقلق" ، مشيرا إلى أن أعمال صيانة المعدات تتم وفقا لجميع اللوائح اللازمة مع مراقبة صارمة لمعايير السلامة من الإشعاع.

وأكد أنه لا توجد في الوقت الراهن أية ضرورة لإجلاء موظفي المحطة وسكان مدينة إينرجوجراد.

وحث تشيرنيشوك ، سكان المدينة على التزام الهدوء، لافتا إلى أن قرار سلطات المقاطعة بخصوص الإجلاء المؤقت لبعض فئات المواطنين يرجع بالدرجة الأولى إلى القلق بشأن الحالة النفسية للأطفال.

وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوريجيا يفجيني باليتسكي أعلن ، في وقت سابق، أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا قد يبدأ في الأيام المقبلة، وعلى خلفية القصف المتزايد، تم اتخاذ قرار بإجلاء الأطفال مؤقتا مع عائلاتهم وكبار السن والمعاقين ومرضى المستشفيات من 18 مركزا سكنيا على الخطوط الأمامية.