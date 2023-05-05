محافظ قنا يعلن عن أكبر قافلة طبية بالقرى الأكثر احتياجًا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالقري الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، ومن المقرر تنظيم القافلة أيام الخميس 11 مايو الجارى بقرية المراشدة بالوقف، ويوم الجمعة 12 مايو الجارى بقرية هّو مركز نجع حمادي، والسبت 13 مايو بعزبة البوصة مركز أبو تشتت.

وأضاف الداودي، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية مثل "العيون - الجلدية - القلب - الأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية – السمعيات"، وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة المنوفية، وسيتم تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي في أمراض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر والعلاج من هذه الأمراض من خلال المتخصصين.



