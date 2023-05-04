محافظ بورسعيد يزور مسنة بسهل الطينة فى منزلها ويستجيب لطلباتها.. صور

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة مُسنة فلاحة من أهالى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، فى منزلها الصغير بجوار أرضها التى تقوم بزراعتها.

وأقدم المحافظ، على تقبيل رأس السيدة المُسنة، تقديرًا على إخلاصها فى العمل وتعمير الأرض، فهى حتى الآن ورغم كبر سنها مازالت تعمل بنفسها فى زراعة الأرض واستصلاحها، وقامت بتحويلها من أرض بور مالحة إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لها فى عدد من الطلبات.

وأشادت السيدة المُسنة، بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضى الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده التى يبذلها فى القضاء على الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز سيناء.