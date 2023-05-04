اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يزور مسنة بسهل الطينة فى منزلها ويستجيب لطلباتها.. صور

الخميس، 04 مايو 2023 06:10 م
محافظ بورسعيد يزور مسنة بسهل الطينة فى منزلها ويستجيب لطلباتها.. صور المحافظ خلال حواره مع السيدة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة مُسنة فلاحة من أهالى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، فى منزلها الصغير بجوار أرضها التى تقوم بزراعتها.

 

وأقدم المحافظ، على تقبيل رأس السيدة المُسنة، تقديرًا على إخلاصها فى العمل وتعمير الأرض، فهى حتى الآن ورغم كبر سنها مازالت تعمل بنفسها فى زراعة الأرض واستصلاحها، وقامت بتحويلها من أرض بور مالحة إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لها فى عدد من الطلبات. 

 

وأشادت السيدة المُسنة، بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضى الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية.

 

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده التى يبذلها فى القضاء على الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز سيناء.

 
 
الحوار مع السيدة المُسنه
الحوار مع السيدة المُسنه

المحافظ خلال حواره معها
المحافظ خلال حواره مع السيدة

المحافظ والسيدة المسنه
المحافظ والسيدة المسنه

المحافظ يستمع لها
المحافظ يستمع لها

المحافظ يقبل راس الفلاحه
المحافظ يقبل راس الفلاحه

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

محصول القمح

القمح

حصاد القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة