"التموين": توريد 193 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الغربية - عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بيان بتوريد القمح المحلى موسم 2023، حيث بلغ ما تم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 193240 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية فى بيانها، أن شون البنك الزراعى استقبلت اليوم 2707,340 وبلغ ما سبق توريده 20516,472 طن وبلغ الإجمالى 23223,812 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2432,413 وبلغ ما سبق توريده 20156,087 طنا، بإجمالى 22588,500 طن.

كما استقبلت شون الشركة المصرية القابضة اليوم 884,130 طن، وبلغ ما سبق توريده 8741,645 طن بإجمالى 9625,775 طن، وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6023,883 طن، وبلغ ما سبق توريده 49414,204 طن، بإجمالى 193240 طن.