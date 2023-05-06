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و38 جلسة دوار تستهدف 1900 سيدة..

محافظ أسوان: مشروعات حياة كريمة تخدم 46 ألف شخص بقرى القنان والبصيلية.. صور

السبت، 06 مايو 2023 11:36 ص
محافظ أسوان: مشروعات حياة كريمة تخدم 46 ألف شخص بقرى القنان والبصيلية.. صور جلسات الدوار
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بكافة المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل ، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، ووضع البانرات مبيناً بها بيانات كل مشروع  ، مع تنسيق المواقع والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير والهوية البصرية للمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو ، والتى ستخدم 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروعا، مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وذلك بمرافقة مسئولى الجهات المختصة المعنية ، والعديد من القيادات الطبيعية بالقريين، مضيفاً أن مواطنى هذه القرى وجهوا شكرهم الجزيل للرئيس السيسى ، وكذا لكافة الجهود المبذولة، ولمحافظ أسوان لما يلمسوه من سرعة الإستجابة لمطالبهم.

وأضاف ناجح مصطفى إلى أن من أبرز مطالب الأهالى سرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالبصيلية قبلى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى المجمع الزراعى ومركزى الشباب بالقنان وحاجر البصيلية ، مع أهمية الإنتهاء من خزان تجميع الصرف الصحى بالمجمع الخدمة بالقنان، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع منسق الوحدة المحلية ، ومسئولى الهيئة القومية وجهاز التعمير، وتم إبلاغهم بمطالب أهالى قرى القنان والبصيلية قبلى حيث تراوحت نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين ما بين 55%، و100%.

وتابع مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96%، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95%، موضحاً أن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85%، و90% .

وفى سياق آخر، واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 19 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
 
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد استهدفت جلسات الدوار توعية 1900 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 16 قرية بمركز إدفو وهى البصيلية الوسطى ، ومدينة إدفو ، والدقاديق ، والكلح غرب ، والصعايدة ، والنصراب ، والشهامة ، والرمادي بحرى ، والشراونة ، وكذا عمرو بن العاص ، والحجز بحرى ، والأشراف ، والرمادي قبلي ، وهلال ، وإدفو قبلى ، والمفالسة ، بجانب 3 قرى فى مركز كوم أمبو وهى العتمور قبلى وكوم أمبو قبلى ، والسبيل قبلى ، ومدينة كوم أمبو.
 
وأشارت إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى .
 

المجلس القومى للمراة

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