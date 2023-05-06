محافظ أسوان: مشروعات حياة كريمة تخدم 46 ألف شخص بقرى القنان والبصيلية.. صور

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بكافة المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل ، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، ووضع البانرات مبيناً بها بيانات كل مشروع ، مع تنسيق المواقع والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير والهوية البصرية للمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو ، والتى ستخدم 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروعا، مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وذلك بمرافقة مسئولى الجهات المختصة المعنية ، والعديد من القيادات الطبيعية بالقريين، مضيفاً أن مواطنى هذه القرى وجهوا شكرهم الجزيل للرئيس السيسى ، وكذا لكافة الجهود المبذولة، ولمحافظ أسوان لما يلمسوه من سرعة الإستجابة لمطالبهم.

وأضاف ناجح مصطفى إلى أن من أبرز مطالب الأهالى سرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالبصيلية قبلى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى المجمع الزراعى ومركزى الشباب بالقنان وحاجر البصيلية ، مع أهمية الإنتهاء من خزان تجميع الصرف الصحى بالمجمع الخدمة بالقنان، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع منسق الوحدة المحلية ، ومسئولى الهيئة القومية وجهاز التعمير، وتم إبلاغهم بمطالب أهالى قرى القنان والبصيلية قبلى حيث تراوحت نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين ما بين 55%، و100%.

وتابع مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96%، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95%، موضحاً أن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85%، و90% .

وفى سياق آخر، واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 19 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.