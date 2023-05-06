اليوم السابع
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تأهيل 4466 كيلومترا من الترع بمراكز حياة كريمة لخدمة المنتفعين

السبت، 06 مايو 2023 09:52 ص
تأهيل 4466 كيلومترا من الترع بمراكز حياة كريمة لخدمة المنتفعين تأهيل الترع
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وقال سويلم أن الدولة المصرية تعمل فى إطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التى تستحقها .

وأوضح أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية، مضيفا أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومتر بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم إنهاء تأهيلها حوالى 3070 كيلومتر، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1396 كيلومتر ، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

كما قامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة 149 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة فى 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (16 قطعة) ، مراكز الشباب (14 قطعة) ، المراكز الطبية (10 قطع) ، الأسواق الحضرية (9 قطع) ، المدارس (7 قطع) ، وحدات الإسعاف (5 قطع) ، الوحدات البيطرية (4 قطع) ، ملاعب (4 قطع) .


الرى

حياة كريمة

المياه

وزارة الرى



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