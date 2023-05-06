كشف ملابسات مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق شاب في نهر النيل بالحوامدية، وأشارت التحريات أن الشاب أثناء غسل توك توك اختل توازنه وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في نهر النيل بالحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.