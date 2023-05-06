اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قصر باكنجهام: هارى وأندرو لن يكون لهما دور رسمى في تتويج "تشارلز"

السبت، 06 مايو 2023 10:48 ص
قصر باكنجهام: هارى وأندرو لن يكون لهما دور رسمى في تتويج "تشارلز" اندرو وهاري
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قصر باكنجهام أن الأميرين هاري وأندرو لن يكون لهما دور رسمي في تتويج الملك تشارلز في وستمنستر أبي اليوم السبت حسبما ذكر موقع الديلي ميل .

اندرو وهاري
اندرو وهاري

 

كما كان متوقعًا على نطاق واسع، سيكون دوق ساسكس ، 38 عامًا ، ودوق يورك ، 63 عامًا ، مجرد متفرجين لهذه المناسبة التاريخية نظرًا لأنهما لم يعودا من أفراد العائلة المالكة.

كما سيتغيب الرجلان عن الموكب الذي يقف خلف مدرب جولد ستيت الذي سيقل الملك والملكة المتوجين حديثًا إلى القصر بعد الحفل.

وعلي جانب اخر أكد تقرير جديد أن حفل تتويج الملك تشارلز هو الأول من نوعه في بريطانيا منذ أكثر من سبعين عاماً سوف يُكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار، وحسب ما نشر موقع cnn الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن يُنعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن، كما تم إعلان يوم الاثنين يوماً للعطلة الرسمية في المملكة المتحدة احتفاءً بالمناسبة ومن أجل تمكين الناس من المشاركة في الاحتفالية ومتابعتها، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام.

الملك تشارلزالملك تشارلز

وسيبدأ التتويج، الذي سيديره رئيس أساقفة كانتربري اليوم السبت وسيستمر ثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء لندن والمملكة المتحدة، وتبلغ الاحتفالات ذروتها في العطلة العامة يوم الاثنين الثامن من مايو.

وعلي جانب اخر عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا حول مراسم تتويج الملك تشارلز، وذكر التقرير أن المراسم تقام بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، والتى تأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، ودعى نحو 2300 شخص لهذا الحفل من بينهم 100 رئيس دولة.

 
وأضاف التقرير أنه يتوقع حضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، ويشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.
 
ولفت التقرير إلى أن الإنتشار الأمنى سيكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة فى يوم واحد، وستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه فى وسط لندن.

تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز

مراسم تتويج الملك تشارلز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة