غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تابع سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل( الصف الأول الثانوى وصفوف التعليم الفنى ) بحضور محمد حجى مدير مرحلة التعليم الثانوي العام وجميع أعضاء اللجان المختصة، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، على انتظام الطلاب بلجان الإمتحانات وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور .

واستقبلت اليوم السبت 27 لجنة نحو 1794 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى ( انتظام ودمج ومنازل )، لآداء امتحان مادة اللغة العربية والذي يتضمن الامتحان الإلكتروني والورقي(85٪ اسئلة اختيار من متعدد - تابلت ) و(15٪ الأسئلة المقالية - ورقى ).

وفى سياق متصل، انطلقت اليوم امتحانات صفوف النقل بجميع مدارس التعليم الفني ( مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية - مدارس التعليم الصناعي - التجاري - الزراعي ) وفق الجداول المعلنة ، حيث تم تجهيز 14 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال نحو 4894 طالب وطالبة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها مع الإدارات التعليمية الخمس؛ للمتابعة على مدار الساعة.

وأجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت ، سلسلة جولات تفقدية بمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية لمتابعة منظومة العمل مع اول أيام امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى 2022_2023م بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية مستهلا جولته بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية ، حيث تابع سير العمل بامتحانات الصف الأول الثانوى حيث يؤدى الطلاب اليوم الإمتحان بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية.