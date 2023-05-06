جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير، لبحث مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.



ونقل الوزير اللبناني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.