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"دمغة المصوغات" تنصح المواطنين بالتريث فى شراء الذهب لحين استقرار الأسعار

السبت، 06 مايو 2023 02:00 ص
"دمغة المصوغات" تنصح المواطنين بالتريث فى شراء الذهب لحين استقرار الأسعار الذهب
كتب مدحت وهبة

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نصح اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بعدم التهافت على شراء الذهب في الوقت الحالى والتريث لحين استقرار الأسعار، خاصة وأن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تعبر عن السعر العادل للمعدن الثمين طبقاً للسعر العالمي.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون حالياً لشراء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة السعر لمستوى لا يتناسب مع قيمته الحقيقية الأمر الذى يتطلب التريث فى الشراء متوقعا تراجع الأسعار فى الفترة المقبلة.

وأشار اللواء أحمد سليمان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار تكثيف الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة مع تزايد معدلات الشراء للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بدمغة المصلحة بالدمغة الحكومية وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأي غش او تدليس من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الإقبال على الشراء والتصدي لأى محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك .

وطالب رئيس المصلحة ، المواطنين بعدم الانسياق وراء أى شائعات تصدرها كيانات مجهولة لإثارة حالة من الذعر لدى المواطنين لتحفيزهم على التهافت على شراء الذهب في أوقات ذروة الطلب عليه بهدف تحقيق مكاسب طائلة بطرق غير مشروعة واتباع ما يصدر من إرشادات وبيانات من الجهات الحكومية والرسمية المعنية بمنظومة الذهب فقط .

وأضاف سليمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم منذ فترة بدراسة عدد من المقترحات مع باقي جهات الاختصاص من شأنها زيادة الكميات المعروضة من الذهب في السوق المحلى وبما يتناسب مع المطالب لإعادة الانضباط لسعر المعدن الثمين في السوق المحلى.


التموين

مصلحة دمغة المصوغات والموازين

الذهب

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أسعار الذهب اليوم

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