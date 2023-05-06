اليوم السابع
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دعاء الامتحان .. عند تعسّر الإجابة ردد "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين"

السبت، 06 مايو 2023 03:14 م
دعاء الامتحان .. عند تعسّر الإجابة ردد "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين" امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تزامنا مع امتحانات صفوف النقل في التعليم العام والتعليم الأزهرى، يبحث الكثير من الطلاب عن دعاء الامتحان ودعاء المذاكرة ودعاء الحفظ، وينشر اليوم السابع عددا من الأدعية المستحبة لـ"دعاء الامتحان" يمكن ترديدها أثناء المذاكرة وأثناء الامتحان.

 

دعاء الامتحان

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

 

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

 

دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

 

دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي

 

دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

 

 


ادعية الامتحان

دعاء الامتحان

ادعيه الامتحان

ادعيه الامتحانات

امتحانات صفوف النقل

نظام امتحانات النقل 2023

امتحانات النقل 2023

دعاء الامتحان الصعب

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