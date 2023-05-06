حملات مكبرة على مواقف السيارات بالإسكندرية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكبرة على مواقف السيارات، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول.

وقادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بحضور اللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة على عدد من مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أى محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفى هذا الصدد، شن حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة شملت الحملة المرور على محطات الوقود "بطريق الحرية، وشارع الجواهر، منطقة سموحة، وشارع مصطفى كامل، منطقة فلمنج، منطقة جليم"، وتم التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وتوافر المنتج، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أى مبلغ يختلف عن السعر المحدد.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة حيث شملت الحملة محطات الوقود "بأبى الدرداء وعثمان أباظة وشارع النصر، السيد محمد كريم"، كما تم المرور بالموقف المعتمد "بسينما ريكس، والمواقف العشوائية بالعدوى، ورأس التين، وسانت كاترين، ميدان التحرير والباب الأخضر"، وتم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مع الاهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز، حيث تم التنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير

وتابع حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بكافة مواقف سيارات الأجرة على امتداد الحى للتصدى لأى استغلال، ومتابعة تركيب ملصقات التعريفة الجديدة للسولار بمحطات الوقود.

بينما تابعت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى الالتزام بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف بنطاق الحى بداية من "وادى القمر، والدخيلة، والبيطاش، والهانوفيل، وأبو يوسف، والكيلو 21 والطريق الدولى، والساحلى وأم زغيو".

وقام محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان بالمرور على المواقف بنطاق الحى والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.