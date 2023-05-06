اليوم السابع
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حشد كبير أمام الشاشات بالمركز التجارى لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز

السبت، 06 مايو 2023 12:03 م
حشد كبير أمام الشاشات بالمركز التجارى لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الملايين أمام الشاشات الكبيرة بالمركز التجارى
كتبت : شيماء عبد المنعم

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تدفق الملايين من المعجبين الملكيين إلى المركز التجاري في وقت مبكر من صباح اليوم السبت للحصول على أفضل عرض ممكن لمسيرة التتويج التاريخية ، وتأمين مواقعهم على طول الطريق أو أمام الشاشات الكبيرة، حسبما نشر موقع الديلي ميل.

Huge crowds had already gathered in front of the big screen near The Mall before 8am today

Big screens are ready to show live coverage of the event to royal fans in Hyde Park

Royal fans decked out in red white and blue hurried to their chosen position, either along the Mall or in front of big screens

Gleeful royal fans waved Union Jacks after a long wait to secure the best spot along the King's procession route

Stands have been set up near near Buckingham Palace, giving spectators front row seats

Made up to be here: One young fan even donned Union Jack lipstick for the occasion

Thousands of fans have already secured their spots on picnic blankets and camping chairs

Ready and waiting in their Union Jack blankets, crowns and make up

Cheers to the King! Patriotic members of the public raised a toast in Union Jack cups

حاولت موجة تلو موجة من المتفرجين تأمين مكان لمشاهدة الموكب من قصر باكنجهام ،بينما ركض البعض لمحاولة الحصول على مكان في مقدمة الحواجز المعدنية ، سار آخرون بهدوء حتى وجدوا أفضل مكان لمشاهدة الملك تشارلز وكاميلا أثناء رحلتهم في حافلة Diamond Jubilee في طريقهم إلى Westminster Abbey من أجل التتويج.

 

وتتجه أنظار العالم، بعد لحظات قليلة، لحفل تتويج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا فى كنيسة ويستمنستر وفق توقيتات دقيقة، وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.

 

ويأتى برنامج الحفل الخاص بتتويج الملك كالتالى:

الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش: تفتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور، وسيحظى أوائل الواصلين بأفضل مكان للاستمتاع بالمشهد.

من الساعة 06:15 إلى الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش: بدء وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

من الساعة 08:30 إلى الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش: وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش: انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنجهام في "عربة اليوبيل الماسي" التي استُخدمت لأول مرة في عام 2014 وتجرّها ستة خيول. وسيسير الموكب في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالجار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش: يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي. وسيرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، وعندها تبدأ المراسم.

الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش: يتمّ تتويج تشارلز الثالث. ويضع رئيس أساقفة كانتربري على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت والجمشت والروبي والمغطّى بقماش من المخمل الأرجواني. وللاحتفال بهذه اللحظة، تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش: ختام مراسم الحفل، حيث يغادر الملك الكنيسة مرتديا رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنجهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 1831، وستجرّ هذه العربة ثمانية خيول نظرا لوزنها البالغ أربعة أطنان.

الساعة 12:33 بتوقيت جرينتش: وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنجهام.

الساعة 12:43 بتوقيت جرينتش: تُقدّم لهما التحية الملكية من عناصر في القوات المسلّحة في حدائق القصر.

حوالي الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش: يظهر الملك وقرينته الملكة وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.

 

تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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