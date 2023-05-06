جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة أخفت 1.8 كيلو جرام سبائك ذهبية

كتب محمود عبد الغني

تمكنت إدارة الجمارك ب مطار القاهرة الدولى من ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية كبير من سبائك الذهب أخفتها داخل حقيبتها.

وأوضحت إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف حسام الشافعى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتى أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، حاولت الراكبة الإسراع بالخروج من الدائرة الجمركية، حيث قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنn الركاب رقم 3 بتكليف كل من ميار الزناقيرى مأمور الجمرك و فاطمة فاروق رئيس القسم بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن ضبط 8 سبائك ذهبية أحجام مختلفة، ملفوفين داخل "شال" موضوع فى حقيبة يد الراكبة.

قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من أحمد عبد الواحد و مصطفى حسن و مصطفى صادق و محمود عباس و عماد صلاح مأمير الجمرك تحت إشراف حازم محمد على مدير الحركة وذلك لجرد وزن وتحريز المضبوطات والتى بلغ وزنها كيلو و800 جرام.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 109 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.