ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته نبات وزيوت الماريجوانا أخفاها داخل الأحذية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية من الامبولات بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، واثنين كيس شفاف بداخلها نبات نفس المخدر.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف مصطفى محمد مصطفي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من على محمد الصعيدي مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

قام محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من الامبولات الخاصة بالسجائر الإلكترونية خبأها الراكب داخل أحذيته بالحقائب، وأيضا اثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر أخفاهم الراكب داخل عبوة مستحضرات، قام أحمد عبد الهادي مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ١٦ أمبول بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر واثنين كيس شفاف بداخلهما ٤٠ جراما من نبات الماريجوانا المخدر وجهاز يستخدم لتسخين السجائر الإلكترونية.

أمر احمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.