جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته 5 سبائك ذهبية أخفاها فى ملابسه

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصرى أخفى عدد من السبائك الذهبية فى بنطلون داخل حقيبته.

وأوضحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى فى بيان، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و أحمد على الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل حقيبة الراكب.

قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 5 سبائك ذهبية أخفاهم الراكب فى جيوب بنطلون بالحقيبة بعدما لفهم باوراق كربون، قام محمود عبد النبى مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمود عبد المطلب و مصطفى حامد و أحمد حمدى عبد العال و محمد جمال مآمير الجمرك لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتى بلغ عددها ٥ سبائك ذهبية بوزن إجمالى 431 جرام.

وأمر محمود عبد النبى عباس مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.