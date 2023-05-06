"تموين الإسكندرية" تواصل شن حملاتها الرقابية على محطات الوقود لرصد المخالفات

الإسكندرية جاكلين منير

تابعت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، أعمالها لليوم الثالث على التوالى لمتابعة أعمال الحملات التموينية للأجهزة الرقابية للمديرية، حيث واصلت الإدارات التموينية عملها لليوم الثالث على التوالى.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين المنتزه وإدارة تموين شرق وإدارة تموين وسط وإدارة تموين غرب والجمرك وإدارة تموين العجمى وإدارة تموين العامرية وإدارة تموين برج العرب برئاسة مديرى الإدارات، ومتابعة جمال عمار وكيل المديرية، بشن حملات تموينية على محطات تموين السيارات والأسواق والمخابز البلدية التى تعمل بالسولار.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لمحطات تموين سيارات لتوقفها عن العمل بدون إذن، 34 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق 4محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.