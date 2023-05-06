تكريم المتميزين فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب سوهاج ، العضو المنتدب، 53 عاملا من العاملين المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة، وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام فى تشغيل وصيانة جميع مواقع الشركة وإصلاح وصيانة الشبكات التي تغطى جميع قرى المحافظة.

كما كرم رئيس مياه سوهاج، الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة المتميزة لهذا العام، وطالب رئيس الشركة جميع العاملين بذل المزيد من الجهد لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

كما تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز، خلال فترة عملهم كما تم تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على شهادة سلامة ومامونية المياه وهى محطة مياه المنشاة النقالى بمركز المنشاة ومحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام ومحطة مياه الطوايل النقالى بمركز ساقلتة.

وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية ان الاحتفال بالعاملين يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للايدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.