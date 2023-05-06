اليوم السابع
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تعليم المنوفية: انتظام امتحانات النقل بكافة أنحاء المحافظة

السبت، 06 مايو 2023 11:16 ص
تعليم المنوفية: انتظام امتحانات النقل بكافة أنحاء المحافظة لجنة امتحانات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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يؤدى طلاب النقل فى المرحلة الاعدادية بمحافظة المنوفية، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.
 
وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام طلاب النقل فى المرحلة الإعدادية بجميع أنحاء المحافظة.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة وتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورا.
 
وأشار إلى أننا لدينا 10 إدارات تعليمية بجميع أنحاء المحافظة، وهى شبين الكوم ، منوف ،السادات ، بركة السبع ، منوف ، سرس الليان ، الشهداء ، تلا الباجور ، أشمون تسير الامتحانات بهم حتى الآن بطريقة منتظمة.

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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