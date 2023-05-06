تعليم المنوفية: انتظام امتحانات النقل بكافة أنحاء المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

يؤدى طلاب النقل فى المرحلة الاعدادية بمحافظة المنوفية، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام طلاب النقل فى المرحلة الإعدادية بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة وتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورا.

وأشار إلى أننا لدينا 10 إدارات تعليمية بجميع أنحاء المحافظة، وهى شبين الكوم ، منوف ،السادات ، بركة السبع ، منوف ، سرس الليان ، الشهداء ، تلا الباجور ، أشمون تسير الامتحانات بهم حتى الآن بطريقة منتظمة.