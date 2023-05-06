انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتظمت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ( فني - عام ) للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، من الانتهاء من كافة، استعداداتها، لاستقبال طلاب المدارس لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ( فني - عام ) للعام الدراسي 2022 / 2023 ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على إن الإدارات التعليمية الثمانية أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان التي سيتم أداء الامتحان بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم، ومنع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب او القائمين على العملية الامتحانية.

بالاضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم اصطحاب الطالب لتليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان مشيرا إلى انه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب.

كما وجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان، حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأشار الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى إن مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية شكلت غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022_2023 وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً .