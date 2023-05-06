اليوم السابع
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تعليم الجيزة: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ونراعى الفروق الفردية بين الطلاب

السبت، 06 مايو 2023 07:02 م
تعليم الجيزة: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ونراعى الفروق الفردية بين الطلاب أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن انتهاء امتحانات أول أيام الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل دون شكاوى أو مشكلات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تابعت العملية الامتحانية لصفوف النقل في يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس الجيزة.
 
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مشيرا إلى أن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
 
جدير بالذكر أنه وفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.

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جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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