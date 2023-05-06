تعليم البحر الأحمر: انتظام امتحانات النقل ولم نرصد أى معوقات حتى الآن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، ان امتحانات النقل بين الصفوف المختلفة انطلقت بجميع المدارس بالإدارات المختلفة على مستوى المحافظة دون أي مشكلات، مؤكدا أنه حتى الآن لم تصل أي مشكلات لغرفة العمليات المركزية بالمديرية من الغرف المنتشرة بالادارات المختلفة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ان تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاستعداد بوقت سابق لاداء الامتحانات بجميع المدارس، وأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الإمتحانية والعمل على حلها فوراً.

وبدأ اليوم السبت طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي إمتحاناتهم اليوم وتنتهي يوم 9 مايو، ومن المقرر أن تبدأ إمتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 مايو وحتي 11 مايو، كما انطلقت اليوم امتحانات الصف الأول والثاني للمرحلة الإعدادية وتنتهي يوم 11 مايو

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية إمتحاناتهم في الفترة من 13 مايو وحتي 18 مايو، كما انطلقت اليوم إمتحانات الصف الأول الثانوي العام وتنتهي يوم 18 مايو، وتنطلق غدا الاحد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام حتي 18 مايو

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالصف الأول الإعدادي يبلغ 11488 طالبا وطالبة، والصف الثاني الإعدادي يبلغ إجمالي عددهم 10283 طالبا وطالبة، وبالصف الأول الثانوي 3689 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثانوي الثانوي 3103 طلاب.

ويجرى مديري الإدارات التعليمية المرور الدوري لمتابعة سير العملية الامتحانية مع توفير سبل الأمن والطمأنينة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء إمتحاناتهم علي الوجه الأمثل، مع التنبيه على عدم إصطحاب الهواتف سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان .