انتشار أمني بمحيط المدارس لتأمين امتحانات النقل على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

يشهد محيط المدارس، التي تجرى بها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) للعام الدراسي الحالي، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني، على مستوى الجمهورية، حيث عززت الشرطة من تواجدها بمحيط المدارس.

ويتفقد رجال الشرطة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات، للتأكد من الانتشار الشرطي، ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع، وتشدد وزارة الداخلية، على الخدمات الأمنية المنوط بها تأمين الامتحانات بالتعامل بحسم وقوة مع أية محاولات بائسة للخروج عن القانون والاخلال بنظام الامتحانات.

وتحرص وزارة الداخلية، على التنسيق بين الخدمات الأمنية الثابتة، ومأموري الأقسام أو المراكز، التى تقع في نطاق المدرسة التي يجرى فيها الامتحانات، وإقامة غرف عمليات بأقسام ومراكز الشرطة مرتبطة بغرف عمليات بكافة مديريات الأمن، لتلقى الشكاوى وسرعة توجيه سيارات لفحص البلاغات والعمل على حلها.