تعرف على مميزات صنف الأرز سخا سوبر 300 المقرر زراعته بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

يستعد المزارعون بمحافظة الدقهلية ، لبدء موسم زراعة الأرز عقب الانتهاء من جمع محصول القمح ، وتهيئة الأرض، لزراعة محصول الأرز ، والذي يعد من المحاصيل الرئيسية بمحافظة الدقهلية، وتختلف أنواع الأرز إلى أكثر من نوع، فهناك أنواع جديدة تتفوق فى الإنتاجية و تحمل الظروف ومنه سخا سوبر300 صنف عريض الحبة.

ويقول الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن هذا الصنف من أصناف الأرز الجديدة التى تتفوق فى المحصول والتحمل للظروف البيئية المعاكسة. حيث أنه من التراكيب النباتية ذات الطرز الحديثة والتى تتحمل نقص المياه بشكل كبير ( يمكن الرى كل 8 - 10 أيام ) ويتحمل الرى بالمياه المخلوطة.

.وبالنسبة لفترة النمو ومدة بقائه فى الأرض، يشير صلاح إلى أنه تتفاوت فترة النمو وبقائه فى الأرض حسب مواعيد الزراعة، حيث يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوم عند زراعته فى الأسبوع الأخير من أبريل، بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته فى منتصف مايو، وتصل فترة نموه إلى 115 يوم عند زراعته أوائل يونيو.

وعن ميعاد الزراعة أكد وكيل الوزارة، إلى أنه يستجيب الصنف للزراعة فى المواعيد المختلفة.

ويتم زراعته كصنف متفوق محصوليًا فى النصف الثانى من شهر مايو وحتى منتصف يونيو لتقليل فترة النمو. كما اضاف أنه يمكن زراعته فى المناطق التى تزرع برسيم رباية أو محاصيل الخضر أو مكان ذرة سيلاج مبكر للحصول على ربح محصولين فى موسم صيفى واحد.

وعن التسميد لهذا الصنف

قال إنه يحتاج شيكارتين يوريا/ فدان أو 4 شكاير سلفات/ فدان.ويجب عدم الإسراف فى التسميد النيتروجينى، و من صفاته، الطول يتعدى 120 سم، و يتميز بقوة السبلة وبها من 200 – 300 حبة مقارنة بـ 120 حبة للأصناف الأخرى

يتحمل ملوحة التربة

يقبل اتمام معاملات الرى بالمياه المعالجة التى تحتوى على نسبة ملوحة

يتحمل العطش لفترات طويلة حتى 12 يوم فهو أرز جاف

يستهلك وحدات ومقننات مائية أقل من المعتاد، يستهلك معدلات سماد آزوتية أقل لا تتجاوز حدود الـ 2 شيكارة أى أقل بنحو الثلث من الأصناف الأخرى التى تحتاج إلى 3 شكاير، و يتراوح الإنتاج من 5 – 5.5 طن/ فدان ونسبة التصافى حوالى 75 % بزيادة 5 % عن الأصناف الأخرى

تجود زراعته فى جميع الأراضى والملحية منها