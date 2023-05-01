ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام.."هيرميس" تستحوذ على 10.1%

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 35.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.1%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 29.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.4%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 24.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 14.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 14.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 12.2 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 11.666 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 10.8 مليار جنيه، 9.6 مليار جنيه، بنسبة 3.1%، 2.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.