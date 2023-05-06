بذور الشيا لعلاج متلازمة تكيس المبايض.. اعرف الكمية اليومية للعلاج

كتبت إيناس البنا

بذور الشيا هذه البذور السوداء والرمادية الصغيرة لها الكثير من الفوائد على الجسم، من تعزيز فقدان الوزن إلى مساعدة مشاكل الجهاز الهضمي، فإن بذور الشيا هي الحل لجميع مشاكلك.

ولكن الاعتدال هو المفتاح، فتناول أكثر ما هو مطلوب لجسمك يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، فيمكن أن يكون لبعض هذه الآثار الجانبية تأثير خطير على جسمك وصحتك، هذا هو سبب أهمية فهم الأطعمة والمقدار الذي يجب أن تأكله.

بذور الشيا لعلاج متلازمة تكيس المبايض

بذور الشيا هي واحدة من الأطعمة الخارقة المليئة بالعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، كل هذه العناصر الغذائية ضرورية للنساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض.

وفقًا للخبراء، فإن الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا غني بأحماض أوميجا الدهنية والألياف، ويمكن أن يساعد النساء المصابات باضطرابات هرمونية وتقلبات مزاجية.

وفقا لموقع "womenshealthmag "، تعمل بذور الشيا أيضًا على العجائب في تحسين مستويات هرمون التستوستيرون وتساعد على تحسين جودة البيض داخل المبيض لتحسين الخصوبة، فقد أظهرت الدراسات فعاليتها في المساعدة على مشاكل الدورة الشهرية.

ما هو متلازمة تكيس المبايض؟

متلازمة المبيض المتعدد الكيسا (PCOS) ، هي اضطراب هرموني يحدث بسبب زيادة الأنسولين في الجسم. يؤدي الأنسولين إلى زيادة إنتاج هرمونات الذكورة (الأندروجينات) في جسمك، مما يؤدي إلى صعوبة التبويض وحب الشباب ونمو شعر الوجه غير المرغوب فيه وزيادة الوزن وتقلب المزاج وما إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى اضطرابات مزمنة أخرى مثل مرض السكري من النوع 2 ، السمنة ، مشاكل القلب ، السرطان ، إلخ.

بذور الشيا في حمية متلازمة تكيس المبايض

يمكن أن يساعد تضمين هذا الطعام الخارق في نظامك الغذائي اليومي في تقليل الالتهاب ومقاومة الأنسولين، ويساعد في محاربة السمنة ، وما إلى ذلك. كيف؟

تمتلئ بذور الشيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تحمل عوامل مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد في معالجة الإجهاد التأكسدي المتزايد الذي غالبًا ما يُلاحظ عند النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، من ناحية أخرى ، تعتبر بذور الشيا رائعة في إدارة الوزن ، وهو عامل الخطر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض متلازمة تكيس المبايض.

كم يجب على المرء أن يأخذ بذور الشيا؟

من المستحسن أن يستهلك البالغون ما يصل إلى 20 جرامًا أو حوالي 1.5 ملعقة كبيرة من بذور الشيا مرة أو مرتين يوميًا عند المعاناة من متلازمة تكيس المبايض. الطرق التي يمكن للمرء أن يستهلك بها هذا الطعام الفائق هي - بذور الشيا في العصير ، أو بودنج الشيا ، مع الشوفان، كصلصة للسلطة. أيضًا ، أفضل وقت لتناول بذور الشيا هو على معدة فارغة أو كجزء من وجبة الإفطار.