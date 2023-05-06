اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأرقام والمراحل.. انتظام امتحانات صفوف النقل فى محافظة بورسعيد

السبت، 06 مايو 2023 12:07 م
بالأرقام والمراحل.. انتظام امتحانات صفوف النقل فى محافظة بورسعيد جانب من متابعة الامتحانات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتظمت العملية الامتحانية في صفوف النقل بالمراحل الدراسية المختلفة، في مدارس محافظة بورسعيد، تزامناً مع الاستعدادات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلبة والطالبات خلال أيام الامتحانات
 
 
المرحلة الإبتدائية 
 
في المرحلة الإبتدائية، إنتظمت سير الامتحانات في 160 مدرسة إبتدائي بإجمالي عدد طلاب بلغ 46390 طالب وطالبة في المدارس الرسمية العربي واللغات. 
 
 
المرحلة الإعدادية 
 
 
وإنتظمت العملية الامتحانية في 108 مدرسة إعدادى على مستوى المحافظة بإجمالي 29296 طالب وطالبة مقسمين إلى 15274 للصف الأول، و 14022 للصف الثاني، ويؤدي 19721 طالب وطالبة بالمدارس الخاصة والدولية والبالغ عددها 23 مدرسة منهم 20 خاص و 3 دولي. 
 
المرحلة الثانوية 
 
كما إنتظمت سير الامتحانات في المدارس الحكومية الرسمية شاملة النور للمكفوفين بإجمالي 3285 طالب وطالبة، بإجمالي الخاص والرسمي والرسمي لغات بلغ 5049 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي فقط امتحاناتهم اليوم. 
 
التعليم الفني 
 
أما في التعليم الفني، فيؤدي 5095 طالب وطالبة، في الصف الأول، وفي الصف الثاني يؤدي 4664 طالب وطالبة بإجمالي 9759 طالب وطالبة، وذلك في 27 مدرسة. 
 
 
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة