بالأرقام والمراحل.. انتظام امتحانات صفوف النقل فى محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

انتظمت العملية الامتحانية في صفوف النقل بالمراحل الدراسية المختلفة، في مدارس محافظة بورسعيد، تزامناً مع الاستعدادات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلبة والطالبات خلال أيام الامتحانات

المرحلة الإبتدائية

في المرحلة الإبتدائية، إنتظمت سير الامتحانات في 160 مدرسة إبتدائي بإجمالي عدد طلاب بلغ 46390 طالب وطالبة في المدارس الرسمية العربي واللغات.

المرحلة الإعدادية

وإنتظمت العملية الامتحانية في 108 مدرسة إعدادى على مستوى المحافظة بإجمالي 29296 طالب وطالبة مقسمين إلى 15274 للصف الأول، و 14022 للصف الثاني، ويؤدي 19721 طالب وطالبة بالمدارس الخاصة والدولية والبالغ عددها 23 مدرسة منهم 20 خاص و 3 دولي.

المرحلة الثانوية

كما إنتظمت سير الامتحانات في المدارس الحكومية الرسمية شاملة النور للمكفوفين بإجمالي 3285 طالب وطالبة، بإجمالي الخاص والرسمي والرسمي لغات بلغ 5049 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي فقط امتحاناتهم اليوم.

التعليم الفني

أما في التعليم الفني، فيؤدي 5095 طالب وطالبة، في الصف الأول، وفي الصف الثاني يؤدي 4664 طالب وطالبة بإجمالي 9759 طالب وطالبة، وذلك في 27 مدرسة.