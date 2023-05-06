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انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا لصفوف النقل

السبت، 06 مايو 2023 09:20 ص
انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا لصفوف النقل امتحانات ــ أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأت اليوم السبت امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا لصفوف النقل، حيث يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالي: 
 
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2023/2022 .
 
وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن.
 
كما شملت التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم السبت ٦ مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.
 
كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

اخبار مصر



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