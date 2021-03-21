مواعيد امتحانات المصريين فى الخارج لكل مادة من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول ومواعيد امتحانات أبناؤنا فى الخارج، ونقدم فى التقرير التالى مواعيد امتحانات كل مادة حسب جدول الامتحان للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى 2 ثانوى.
- جدول امتحان 4 حتى 6 ابتدائى:
ـ السبت 3 أبريل المقبل، عربى ولغة أجنبية وعلوم
ـ الثلاثاء 6 أبريل"رياضيات ودراسات ودين ومستوى رفيع
ـ جدول الإعدادية:
ـ السبت 3 أبريل" عربى ولغة ثانية ودراسات ولغة أجنبية
ـ الثلاثاء 6 أبريل" جبر واحصاء وعلوم ورسم"
ـ الخميس 8 أبريل"هندسة ودين ومستوى رفيع للغة الأولى.
ـ جدول أولى ثانوى.
ـ 3 أبريل " عربى ولغة أولى"
ـ 6 أبريل رياضيات ووطنية وتاريخ
ـ 8 أبريل لغة ثانية والتربية الدينية
ـ 10 أبريل كيمياء وجغرافيا وأحياء
ـ 13 أبريل فيزياء ومبادئ الفلسفة ومستوى رفيع.
جدول 2 ثانوى أدبى
ـ 3 أبريل عربى ولغة أولى
ـ 6 أبريل لغة ثانية ودين وجبر وتفاضل
ـ 8 أبريل تاريخ ومواطنة وحقوق إنسان
ـ السبت 10 أبريل جغرافيا وعلم نفس
ـ 13 أبريل فلسفة ومستوى رفيع
ـ جدول 2 ثانوى علمى"
ـ 3 أبريل عربى ولغة أولى
ـ 6 أبريل لغة ثانية ودين وجبر
ـ 8 أبريل كيمياء ومواطنة وحقوق إنسان
ـ 10 أبريل فيزياء والأحياء
ـ 13 أبريل تطبيقات الرياضيات ومستوى رفيع
ـ الطلاب يؤدون الامتحان من المنزل
ـ يتم طباعة الأسئلة من موقع الوزارة
ـ يسلم ورقة الأسئلة للسفارة المصرية فى الدول المقيم فيها الطالب
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