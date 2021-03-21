مواعيد امتحانات المصريين فى الخارج لكل مادة من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول ومواعيد امتحانات أبناؤنا فى الخارج ، ونقدم فى التقرير التالى مواعيد امتحانات كل مادة حسب جدول الامتحان للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى 2 ثانوى.

- جدول امتحان 4 حتى 6 ابتدائى:

ـ السبت 3 أبريل المقبل، عربى ولغة أجنبية وعلوم

ـ الثلاثاء 6 أبريل"رياضيات ودراسات ودين ومستوى رفيع

ـ جدول الإعدادية:

ـ السبت 3 أبريل" عربى ولغة ثانية ودراسات ولغة أجنبية

ـ الثلاثاء 6 أبريل" جبر واحصاء وعلوم ورسم"

ـ الخميس 8 أبريل"هندسة ودين ومستوى رفيع للغة الأولى.

ـ جدول أولى ثانوى.

ـ 3 أبريل " عربى ولغة أولى"

ـ 6 أبريل رياضيات ووطنية وتاريخ

ـ 8 أبريل لغة ثانية والتربية الدينية

ـ 10 أبريل كيمياء وجغرافيا وأحياء

ـ 13 أبريل فيزياء ومبادئ الفلسفة ومستوى رفيع.

جدول 2 ثانوى أدبى

ـ 3 أبريل عربى ولغة أولى

ـ 6 أبريل لغة ثانية ودين وجبر وتفاضل

ـ 8 أبريل تاريخ ومواطنة وحقوق إنسان

ـ السبت 10 أبريل جغرافيا وعلم نفس

ـ 13 أبريل فلسفة ومستوى رفيع

ـ جدول 2 ثانوى علمى"

ـ 3 أبريل عربى ولغة أولى

ـ 6 أبريل لغة ثانية ودين وجبر

ـ 8 أبريل كيمياء ومواطنة وحقوق إنسان

ـ 10 أبريل فيزياء والأحياء

ـ 13 أبريل تطبيقات الرياضيات ومستوى رفيع

ـ الطلاب يؤدون الامتحان من المنزل

ـ يتم طباعة الأسئلة من موقع الوزارة

ـ يسلم ورقة الأسئلة للسفارة المصرية فى الدول المقيم فيها الطالب