اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 12:14 م
أكرم القصاص
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تعليم الوادى الجديد: المدارس جاهزة لامتحانات صفوف النقل الفصل الثانى

الجمعة، 05 مايو 2023 12:11 م
تعليم الوادى الجديد: المدارس جاهزة لامتحانات صفوف النقل الفصل الثانى جانب من الاستعدادات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أكد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لصفوف النقل دور مايو 2023 وفق الجداول المعلنة، لافتا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ومديري الإدارات التعليمية والمراحل وموجهى العموم والأوائل والمدارس، لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، حيث جرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن لحسن وانتظام العمل.
 
وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تكثيف الجولات الميدانية من لجان المتابعة وجميع المعنيين بمدارس المحافظة، للاطمئنان على جاهزية لجان سير الامتحانات بالمدارس لاستقبال طلابها والانتهاء من جميع اعمال الصيانة البسيطة وإجراءات الأمن والسلامة.
 
ووجه مدير التعليم بالمحافظة، بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر، متمنيا التوفيق لطلاب المحافظة.
 

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