اليوم السابع: الأحزاب تواصل عرض رؤيتها حول مستقبل مصر الاقتصادى

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: استكمالا لسلسلة ندوات "اليوم السابع" حول الحوار الوطنى "2-2".. الأحزاب تواصل عرض رؤيتها حول مستقبل مصر الاقتصادى.. الرئيس يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع فى حوار سلمى.. والوفد الأمريكى: مصر ركيزة للاستقرار والسلام فى المنطقة.

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