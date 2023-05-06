اليمن: مصرع 14 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء السيول

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، توفيت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون، جراء تهدم منزل من طوابق عدة في قرية "قرن الدهور" بمديرية مناخة في غرب العاصمة، وذكرت المصادر أن تلك الحادثة سبقتها بأيامٍ نجاة أسرة منكوبة من سبعة أشخاص في "حي الروضة" بصنعاء، من حادثة تهدم لمنزلهم.